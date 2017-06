Serie A Palermo, chi è il nuovo presidente Baccaglini

Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, è un italo americano nato e cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Arrivato in Italia ha terminato gli studi per poi intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione prima in radio a RTL 102.5 poi in televisione a Italia 1 (Le Iene) ed MTV (Il Testimone). Poi l’interesse per i mercati finanziari che studiava in qualità di trader e la co-fondazione del fondo Integritas Capital che ha investito in tanti settori: dal mercato farmaceutico a quello delle energie alternative passando per il real estate. L'incontro con Zamparini va oltre il calcio, previsti progetti nel real estate italiano per favorire la promozione di nuovi posti di lavoro.