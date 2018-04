Serie A Orsolini, altro no dalla VAR: manca ancora il gol in serie A

Seconda esultanza ricacciata in gola per Riccardo Orsolini in questo campionato: l'attaccante si è visto annullare il primo gol in serie A sempre dopo l'intervento della VAR. Lo scorso settembre, in maglia Atalanta, per un fuorigioco contro il Crotone. Oggi, in maglia Bologna, contro il Milan per un fallo di mano di Palacio in precedenza.