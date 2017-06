Serie A Oriali di nuovo ad Appiano Gentile: si prepara al ritorno...

Nella giornata di venerdì Il team manager dell'Italia Lele Oriali ha accompagnato il ct Ventura ad Appiano Gentile. I due hanno incontrato l'allenatore dell'Inter Stefano Vecchi e i giocatori oltre al vicepresidente Zanetti e al direttore sportivo Ausilio. Da tempo si rincorrono le voci su un ritorno di Oriali in nerazzurro e la visita non è dunque passata inosservata anche per questo motivo...