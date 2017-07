Nuovo Milan cinese, ecco il primo 11 di Montella

Alla scoperta del nuovo Milan. Comincia oggi alle 19 a Lugano la nuova era cinese dei rossoneri con la prima amichevole della stagione. L'avversario, che milita in prima divisione Svizzera, è tutt'altro che morbido, quindi sarà subito un test importante per provare a intuire quali possano essere le potenzialità di una squadra che, a fine mercato, sarà completamente rivoluzionata. Montella lancia subito in campo i nuovi arrivati e sceglie il 4-3-3: ecco come scenderanno in campo i rossoneri...

Dove vedere il match: Milan Tv, Facebook e Weibo (il più popolare social network cinese)