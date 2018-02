Serie A Niente rigore alla Fiorentina, Marcos Alonso sbotta: "Vergogna"

Marco Alonso non ha dimenticato il suo passato in viola e ieri sera, durante la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, è esploso per la mancata concessione del rigore da parte dell'arbitro Guida: "Vergogna con questo Var" ha scritto il terzino del Chelsea.