Serie A Nicola Higuain: "Continuate a fischiare, mio fratello ha le palle"

Nicola Higuain punge De Laurentiis. Dopo il successo della Juve al San Paolo contro il Napoli il fratello-agente del Pipita ha twittato in maniera velenosa: "Sono molto triste. Tutti abbiamo visto la società del patron romano battere 4-1 la Juve (chiaro il riferimento alle parole del figlio del patron, Edoardo, che aveva detto "Era meglio affrontare Higuain sul campo. Per fargli quattro gol" ndr) Che partita incredibile, sembra solo a me o ha vinto la Juve 1-0? Sarà per la prossima volta.... Continuino pure a fischiare e gridare ben forte 'merda'. Complimenti Gonzalo per un altro gol e per le palle davvero grandi che hai". Nel mirino anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Con tutto il rispetto per il sindaco di Napoli, invece di parlare di calcio e del Grande Fratello, perché non si preoccupa di parlare di politica che è quello che deve fare, no? Si preoccupi della gente che ha bisogno davvero del suo aiuto. Un forte abbraccio sindaco".