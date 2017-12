Serie A Napoli, un cammino da record

Alla Dacia Arena il Napoli è apparso un po' stanco ma è riuscito comunque a vincere e tornare in testa alla classifica in attesa del big match con la Juventus in programma al San Paolo venerdì sera. La marcia dell'undici di Sarri, dopo 14 turni, è davvero record come dimostrano i numeri.