Serie A Napoli, tutti i giocatori vestono la maglia di Ghoulam

Tutti i giocatori del Napoli sono entrati in campo con la maglia di Ghoulam: questo il gesto della squadra nel match contro la Lazio per mandare un in bocca al lupo al compagno di squadra appena infortunatosi. L'esterno algerino ha subito ringraziato: "Ho al mio fianco dei compagni e una città straordinaria".