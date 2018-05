Napoli-Torino, la Curva è con Sarri: "Uno di noi"

Dopo le pesanti dichiarazioni disue sul futuro del tecnico del, i tifosi azzurri hanno deciso da che parte stare e si sono apertamente schierati. "" lo striscione apparso in curva durante la sfida con il Torino. All'ingresso delle squadre in campo i tifosi hanno intonato in coro "Mister Sarri uno di noi" e il tecnico, prima di sedersi in panchina, si è rivolto alle tribune applaudendo e ringraziando il pubblico. Di tutt'altro tenore invece i messaggi rivolti al presidente De Laurentiis, apertamente contestato con diversi cori tra cui "fuori i milioni". Prima della partita, maxi-striscione contro gli arbitraggi "Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero" (foto fcinter1908.it) e c'è stato spazio anche per il saluto del partente Reina.