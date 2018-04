Napoli, striscione dei tifosi per Insigne

Le nubi sembrano alle spalle. Domenica Lorenzo Insigne era stato fischiato dai tifosi del Napoli dopo un tiro impreciso e aveva reagito in maniera plateale , zittendo poi i supporter in occasioone del gol di Milik e 'correndo' negli spogliatoi a fine gara. Oggi a Castel Volturno al giocatore azzurro è stato dedicato uno striscione per così dire riparatorio: "Forza Lorenzo, tutta Napoli è con te. Scriviamo la storia, facci sognare". Il caso dunque sembra chiuso: il popolo campano è al fianco dell'attaccante.