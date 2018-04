Serie A Napoli stop senza Europa: così sta perdendo pure lo scudetto

Cinque tabelle per spiegare perché. Cinque foto che inchiodano il Napoli alla realtà: il sogno scudetto sta svanendo di fronte a una Juve ineguagliabile. La grande frenata è stata innescata - sarà un caso? - dal gol di Dybala alla Lazio nel pieno del riscaldamento del Napoli anti-Roma: da quel k.o., sono arrivati tre pari e due vittorie, il 50% dei punti - 9 su 18 - del bottino che portavano in dote le sei giornate intercorse fra la ventisettesima e la trentaduesima. Il 22 febbraio il Napoli salutava l'Europa League nonostante una vittoria a Lipsia: il sacrificio nelle coppe sembrava elaborato dal 5-0 di Cagliari, ma la Roma avrebbe fatto capolino al turno successivo con le conseguenze del caso. Tutti dicevano che il Napoli era uscito "volontariamente" dalle coppe, eppure, senza l'Europa, il Napoli è crollato. È arrivato a un vantaggio massimo di +4 (ma con una partita in più), oggi è a -6. Inevitabile che tutto l'ambiente si interroghi sulle ragioni di questo gap: le tabelle lo spiegano con i pochi punti raccolti contro le grandi e il rendimento inferiore degli attaccanti rispetto all'anno scorso.