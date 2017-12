Serie A Napoli, sale la febbre Juventus: venduti 26mila biglietti in 6 ore

Le immagini che abbiamo visto martedì sera, con il San Paolo semi deserto nonostante l'importanza capitale della sfida del Napoli con lo Shakthar, sono destinate a rimanere un poco piacevole ricordo. L'entusiasmo in casa azzurra è alle stelle per un inizio di campionato praticamente perfetto, la città sogna uno scudetto che manca da 30 anni e tra circa una settimana a Napoli arriva la Juve campione d'Italia. Una sfida che, anche se non sarà decisiva, potrebbe indirizzare il corso del campionato e i tifosi partenopei lo sanno bene: mercoledì, nel primo giorno di vendita libera per la sfida con i bianconeri, sono stati polverizzati ben 26mila biglietti (in sole 6 ore, come riportato da 'Il Mattino)', che aggiunti ai circa 6mila abbonamenti di questa stagione, fanno già trentaduemila presenze accertate.