Serie A Napoli-Roma, la moviola

In apertura di ripresa, lancio per Perotti che viene rincorso da Hysaj: entrati in area, i due vengono a contatto e l'argentino cade a terra. Per Massa non è rigore, il VAR non interviene e Perotti protesta invano. A un quarto d'ora dalla fine situazione simile ma nell'altra area: Mertens chiede penalty dopo il contrasto con Manolas, non viene decisa alcuna sanzione. Nel finale, punizione del belga da dentro l'area: il pallone viene salvato sulla linea da Florenzi.