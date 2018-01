Serie A Napoli, regna il buonumore: cena di squadra a Pozzuoli

Regna il buonumore in casa Napoli e non potrebbe essere diversamente considerato che gli azzurri guidano la classifica di Serie A dopo 21 giornate con un punto di vantaggio sulla Juventus. La conferma arriva dalla cena che i giocatori azzurri si sono concessi nella serata di ieri: Hamsik e compagni si sono recati a Pozzuoli, nel ristorante Bobò: volti sorridenti e distesi in attesa del match di domenica contro il Bologna al San Paolo.