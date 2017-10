Serie A Napoli, Milik si fa male al ginocchio: "Non è come l'altra volta"

Napoli in ansia per Milik: l'attaccante che l'anno scorso si ruppe il crociato sinistro è uscito dal campo al 91' della gara con la Spal con le lacrime agli occhi. Probabile distorsione al ginocchio destro. In mattinata il giocatore farà una risonanza magnetica, che chiarirà la reale entità del problema e i conseguenti tempi di recupero. Come riportato da 'Eurosport', Milik ha comunque tranquillizzato i tifosi dopo il fischio finale, lasciando trapelare un cauto ottimismo: "Come sto? Non male, non è come l'altra volta".