Serie A Napoli, Milik: "Possibile soluzione chirurgica"

Napoli in ansia per Milik. Dopo l'infortunio rimediato contro la Spal, il giocatore è stato sottoposto a una risonanza magnetica, al termine della quale il club ha emesso il seguente comunicato: "Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande, per Milik è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica. Milik sarà valutato domani a Villa Stuart dal professor Mariani". L'anno scorso l'attaccante si ruppe il crociato sinistro: è uscito dal campo al 91' della gara con la Spal con le lacrime agli occhi rimediando una probabile distorsione al ginocchio destro. Il giocatore aveva provato a rassicurare i tifosi spiegando: "Non è come l'altra volta". Ma al momento non filtra grande ottimismo.