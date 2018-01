Serie A Napoli, Milik brucia le tappe: in panchina a Bergamo?

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss il rientro in campo di Arek Milik potrebbe essere molto più vicino del previsto. L'attaccante polacco, racconta l'emittente radiofonica vicina agli azzurri, all'inizio della prossima settimana avrà una visita di controllo dal professor Mariani insieme a Ghoulam e se riceverà il via libera, potrebbe addirittura essere convocato per la trasferta di Bergamo del 21 gennaio.