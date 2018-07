Serie A Napoli, like di Di Maria ad Ancelotti

Il particolare non è sfuggito ai più maliziosi: Angel Di Maria, da settimane accostato al Napoli, ha seminato un indizio non da poco via social. L'ala 30enne del Psg, in scadenza nel 2019, ha piazzato un like sotto la foto postata oggi da Carlo Ancelotti su Instagram. Il tecnico ha immortalato e poi pubblicato alcuni momenti della sua giornata a Dimaro, dove il Napoli è in ritiro, e il Fideo non ha nascosto il suo apprezzamento. Di Maria e Ancelotti si conoscono dai tempi del Real Madrid, quando insieme vinsero la "Decima". Che il cuoricino virtuale dell'argentino sia il presagio di un nuovo futuro insieme?