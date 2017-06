Serie A Napoli, l'ironia dopo le polemiche: "Attenzione alla catena..."

Non si placano le polemiche del post Juventus-Napoli, ma qualcuno nel capluogo campano decide di scherzarci sopra. In piazza San Gaetano è comparso un avviso che strappa un sorriso e stempera le tensioni: “Attenzione alla catena. Se inciampate sarà rigore per la Juventus”.