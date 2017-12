Serie A Napoli-Juve, la statuetta del presepe per Higuain è già pronta

È stato l'argomento principe dell'avvicinamento alla supersfida del San Paolo, tutti, a Torino come a Napoli, speravano di vederlo in campo nel "suo" San Paolo e alla fine Gonzalo Higuain ci sarà, probabilmente addirittura dall'inizio. Il grande tradimento di due estati fa non è stato dimenticato da nessuno in città, c'è grande attesa per il ritorno del Pipita ai piedi del Vesuvio e a San Gregorio Armeno sono già pronti: nella strada nota per i suoi presepi, spunta la statuetta dell’attaccante argentino con tanto di corna, mano fasciata e scritta eloquente: “Cor ‘ngrat!!!”.

Bentornato e Buon Natale Gonzalo.