Napoli, invasione di tifosi a San Siro: all'Allianz invece...

Mentre la ribolle di rabbia dopo l'incredibile notte del Bernabeu che è costata l'eliminazione dalla, ilcontinua a sognare loe con lui i suoi tifosi. Già polverizzati quasi tutti i biglietti a disposizione dei tifosi azzurri per il match di domenica contro il, ma ai cuori partenopei saranno, come sempre, molti di più.Restano grossi dubbi, invece, circa la possibilità di vedere una rappresentanza di tifosi del Napoli all'per il big match scudetto contro la Juve del, anche in virtù del criterio di reciprocità. È stata infatti ufficialmente sospesa la vendita dei biglietti per i residenti in Campania, coma da comunicato dell'Osservatorio: "Per l'incontro di calcio, l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi del rischi connessi alla gara e, nel frattempo, incarica ladi dare comunicazione alla società sportiva Juventus F.C. di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania e per il settore ospiti".Una decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.