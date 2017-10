Serie A Napoli, Inter e Lazio da record: mai così bene negli ultimi 7 anni

Il campionato delle grandi. La Serie A si prende una pausa per gli impegni delle Nazionali ed è tempo di fare un primo bilancio. Napoli, Inter e Lazio da 7 anni a questa parte non partivano così bene dopo 7 giornate: i nerazzurri non raccoglievano almeno 19 punti addirittura dal 2002/03 (in panchina c’era Cuper e alla fine arrivò secondo). Bene anche la Juventus in linea con le migliori stagioni nonostante il pari di Bergamo che ha lasciato il Napoli da solo in vetta. La Roma deve recuperare la partita con la Sampdoria ma ha già fatto meglio di 12 e 24 mesi fa. Numeri molto positivi per tutte le big del campionato tranne che per il Milan: rispetto alla scorsa stagione Montella ha un punto in meno. Gli oltre 200 milioni spesi sul mercato in estate al momento non bastano per il salto di qualità. I rossoneri dovranno rimettersi in fretta in marcia proprio perché le altre volano: per la Champions sarà una lotta molto dura.