Serie A Napoli, Insigne sbarca sui social

"I tifosi azzurri e tutti gli appassionati di calcio ne saranno felici: Lorenzo Insigne sbarca sui social". Non è un colpo di mercato, ma l'annuncio del Napoli sul proprio sito ufficiale ha la stessa enfasi: "Dal 22 marzo 2018, sono aperti ufficialmente gli account Facebook, Instagram, Twitter e Weibo del nostro numero 24... Il posizionamento su tutte le principali piattaforme social garantirà a Insigne un’esposizione mediatica globale che permetterà ai milioni di tifosi e simpatizzanti azzurri in tutto il mondo di essere sempre aggiornati e informati sulla vita sportiva e privata di Lorenzo. E visto che sul campo da calcio è sempre più imprendibile, non perdete questa occasione “social”: seguitelo!". Al momento ci sono soltanto le due foto di lancio, anche perché Insigne è impegnato in Nazionale: chissà se anche sul web riuscirà a dare libero sfogo alla propria fantasia...