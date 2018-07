Serie A Napoli, inizia l'era Ancelotti

Il Napoli riparte da Ancelotti. La squadra azzurra si è radunata per svolgere le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Da segnalre l'abbraccio tra il nuovo tecnico e Marek Hasmik, che sembrava destinato a lasciare i campani per andare in Cina e invece continuerà a vestire la stessa maglia per la dodicesima stagione consecutiva.