Serie A Napoli in ansia per Hamsik, lui si toglie le tonsille

Napoli in ansia per il suo capitano. In attesa del consulto medico con il professor De Nicola che darà risposte sull'entità dell'infortunio ai flessori di Marek Hamsik, il centrocampista slovacco è di nuovo alle prese con una fastidiosa tonsillite, che già a gennaio gli aveva creato qualche problema di troppo. Un grattacapo che Hamsik ha deciso di risolvere una volta per tutte: l’edizione odierna del Corriere dello Sport annuncia infatti che Marekiaro si opererà nei prossimi giorni per rimuovere le tonsille, un intervento di routine con una degenza molto breve (5-6 giorni), ma comunque una "scocciatura" nella rincorsa scudetto per Maurizio Sarri, che potrebbe dover fare a meno del suo capitano nella sfida contro il Sassuolo.