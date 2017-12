Serie A Napoli, il cammino in trasferta è strepitoso

Serata di grazia per il Napoli all'Olimpico Grande Torino. Gli azzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato (dopo aver conquistato 1 punto nelle ultime due gare) e riconquistato il primato in classifica grazie al ko dell'Inter. Ciliegina sulla torta il gol di Hamsik che ha così raggiunto il record di Maradona (115 reti con la maglia dei campani). Lontano dal San Paolo gli azzurri sembrano andare ancora più forte come dimostrano alcuni numeri davvero eccezionali.