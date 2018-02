Serie A Napoli, i tifosi con Sarri: con la Spal San Paolo sold out

Meno di 15mila tifosi: questa la cornice di pubblico ieri sera al San Paolo di Napoli per gli ottavi di Europa League contro i tedeschi del Lipsia. Come la squadra guidata da Maurizio Sarri, anche i tifosi partenopei sembrano aver preso una scelta ben precisa: l'unica cosa che conta è la corsa scudetto. Non a caso, domenica per la sfida di campionato contro la Spal l'impianto di Fuorigrotta va verso il tutto esaurito: già sold-out la Curva B, in esaurimento i tagliandi in Curva B e Distinti.