Serie A Napoli, hai il migliore attacco d'Europa

15 reti in 4 partite: il Napoli in questo avvio di campionato ha dimostrato di avere un potenziale offensivo da fare invidia a molti. Gli azzurri al momento sono la squadra con la più alta media gol in Europa davanti al Psg, alla Juventus e alle due formazioni di Manchester. Merito del tridente Callejon-Mertens-Insigne, del ritrovato Milik e più in generale al gioco di Maurizio Sarri. I campani fin qui hanno affrontato avversari non di grido, Atalanta esclusa, ma già lo scorso anno avevano chiuso con 94 gol all’attivo (migliore reparto offensivo della Serie A). Nulla sembra dunque essere cambiato…