Serie A Napoli gonfia il petto: "3 scudetti sul campo"

Un misto tra sfottò e polemiche: a Napoli è comprarso un cartello pubblicitario in strada con la foto del San Paolo gremito sullo sfondo, quella di Mertens e Callejon abbracciati in primo pian, e soprattutto il disegno dello scudetto con lo slogan 3 sul campo. Chiaro il riferimento alla Juventus e al suo conteggio dei campionati vinti che non tiene conto delle sentenze di Calciopoli, chiara anche la volontà di ribadire la vicinanza alla squadra e di lamentarsi per i presunti torti arbitrali subiti.