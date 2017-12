Serie A Napoli, giocatori stanchi? Il consiglio hot di Agroppi...

Il Napoli si è inceppato, la squadra di Sarri ha segnato solo 5 gol nelle ultime 10 partite, è stata eliminata dalla Champions e ha perso lo scontro diretto con la Juve. Dopo il pareggio con la Fiorentina tanti hanno puntato il dito contro lo scarso stato di forma degli azzurri e ai microfoni di Radio Marte anche l'ex tecnico di Fiorentina e Torino, Aldo Agroppi, ha voluto dire la sua sul periodo non positivo dei partenopei: “Hamsik inesistente e giocatori infortunati, questo è il problema del Napoli. Non ci sono risorse all’altezza dei titolari, guardate cosa è successo con Insigne. Con una rosa così ristretta non si possono sostenere le due competizioni. Non capisco perché non debba giocare Giaccherini, è uno che ha giocato nella Juve ed in Nazionale. Credo non abbia mai giocato, non trovo una risposta al perché questo ragazzo non giochi mai. Bisogna tenere la pressione bassa, il tifo come lo vivono a Napoli non lo si vive da nessun'altra parte. I giocatori non devono leggere i giornali. Se i giocatori sono stanchi, devono trombare poco in questo periodo. Come vietarglielo? Io li seguivo, gli telefonavo o parlavo con le mogli”.