Serie A Napoli, Ghoulam chiama i tifosi: "Dipingete lo stadio di Azzurro"

Faouzi Ghoulam chiama i tifosi. Il terzino algerino, fermo per la rottura del crociato del ginocchio destro, ha lanciato via twitter un appello ai sostenitori del Napoli manifestando anche la propria voglia di rientrare in campo: "Lavoro duramente per tornare al più presto e più forte di prima ed aiutare i miei compagni!!! Domenica pensateci voi: scendete in campo con noi, preparate le bandiere e dipingete lo stadio di Azzurro!". Al San Paolo arriverà la Fiorentina e la squadra di Sarri ha bisogno come il pane dei tre punti dopo le sconfitte con la Juventus e il Feyenoord.