Serie A Napoli, fallo su Insigne: e spunta lo striscione "Rigore per la Juve"

Non si placano le polemiche per il rigore concesso venerdì sera alla Juventus contro il Milan. Al momento del fallo da rigore su Insigne nella Curva B del San Paolo è apparso uno striscione con la scritta "Rigore per la Juve". Una protesta carica di ironia contro gli storici rivali bianconeri, che arriva dopo le parole di Sarri in conferenza stampa.