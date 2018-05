Napoli, De Laurentiis: "Siete una Grande Bellezza, Sarri autore e scultore"

Villa D'Angelo ha accolto squadra, staff e dirigenti del Napoli per la consueta cena di fine stagione, tra i giocatori più acclamati dai tifosi Reina (che andrà al Milan), Jorginho (richiesto dal Manchester City) e Insigne. Particolare attesa per l'incontro tra Maurizio Sarri - invitato dai tifosi a non andare via - e Aurelio de Laurentiis, si attendono novità sul futuro del mister, che hanno anche posato assieme. Il presidente azzurro ha fatto questo discorso: "Vi dico grazie per questa grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una ‘Grande bellezza’. Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne sono grato. Vi meritate tutti i sogni che avete nel cassetto. Il mio grazie va esteso anche a tutti coloro che lavorano nel Napoli e che hanno fornito il loro prezioso contributo. Maurizio Sarri è stato l’autore e lo scultore di questa grande bellezza".