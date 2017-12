Serie A Napoli, De Laurentiis resta tranquillo: "Conta essere primi alla fine"

Nonostante gli ultimi risultati del Napoli (ko con Juventus e Feyeenord, pari con la Fiorentina) Aurelio De Laurentiis resta tranquillo. "Essere primi è importante, ma i primi si vedono alla fine e non all'inizio. Sotto l'albero quest'anno c'è meno cinema e più calcio e io, da imprenditore, non posso essere contento per questo: il calcio sottrae spettatori al cinema" le parole del presidente degli azzurri a margine della conferenza stampa di presentazione del film "Super Vacanze di Natale". L'eliminazione dalla Champions e la perdita del primato in campionato non sembrano dunque aver tolto il buon umore ad Adl. La stagione del resto è ancora lunga e il numero 1 del club potrebbe fare qualche 'regalo' a Sarri nel mercato di gennaio per rafforzare ulteriormente la rosa e renderla ancora più competitiva.