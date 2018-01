Serie A Napoli, clamoroso: niente Younes, tutto rinviato a giugno

Mentre in casa Napoli si stringe per Politano, oggi doveva essere il giorno dell'annuncio ufficiale di Amin Younes. I tifosi azzurri attendevano il consueto tweet presidenziale, che però non arriverà perché il giocatore, dopo essere sbarcato in Italia (era al San paolo nella sfida col Bologna) e aver sostenuto le visite mediche coi partenopei è tornato in Olanda per problemi familiari. L'emittente Radio Crc in giornata ha svelato che il club azzurro stava cercando di rintracciare il calciatore e il suo entourage da quando è andato via da Napoli, dopo aver assistito alla partita contro la squadra di Donadoni, ma senza fortuna. La trattativa si è dunque tinta di giallo fino alla notizia della serata: l'affare salta perché li giocatore non è immediatamente disponibile a causa dei problemi familiari di cui sopra. Il Napoli, che da tempo ha prenotato Younes per l'estate, è pronto ad accoglierlo nuovamente a luglio, risparmiando anche quanto pattuito con i Lancieri, ma ovviamente è rimasto spiazzato.