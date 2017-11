Serie A Napoli, che tegola: rottura del crociato per Ghoulam

Quello che tutti i tifosi napoletani temevano purtroppo si è concretizzato: Faouzi Ghoulam si è rotto il legamento crociato del ginocchio. Gli esami strumentali a cui si è sorttoposto in mattinata il terzino sinistro algerino, che ieri sera era uscito anzitempo durante la sfida di Champions contro il Manchester City, hanno confermato le prime impressioni dello spogliatoio: "rottura isolata del legamento crociato anteriore". Ghoulam verrà operato venerdì mattina a Roma e sarà costretto a restare fuori per almeno cinque/sei mesi, davvero una brutta tegola per gli azzurri.