Serie A Napoli, cena di fine anno con squadra, Sarri e De Laurentiis

Manca ancora la partita contro la Sampdoria (importante per il secondo posto) prima che la stagione del Napoli possa dirsi conclusa ma squadra, Sarri e De Laurentiis hanno anticipato la cena di fine anno a Villa d'Angelo con un Pavoletti particolarmente scatenato. Il presidente, a fine evento, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Vi ringrazio tutti, avete regalato un’annata straordinaria a noi ed ai nostri fantastici tifosi. Avete dimostrato che qualunque record, voi siete in grado di batterlo. Sono convinto che proseguendo su questa strada, l’anno prossimo si possa lottare per l’obiettivo più importante".