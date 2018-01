Serie A Napoli-Bologna, De Marco: "Non era da rigore il contatto Masina-Callejon"

Poco dopo la mezz'ora del primo tempo Callejon dribbla Masina, entra in area, il difensore rossoblù prova a ritornare sullo spagnolo appoggiandogli una mano sulla spalla: l'esterno del Napoli cade e Mazzoleni (senza guardare la VAR ma consultandosi con il VAR) assegna il rigore che Mertens segna. Masina viene ammonito. Questa l'analisi del nostro esperto ed ex arbitro Andrea De Marco: "Il contatto è dentro l'area di rigore, però la trattenuta, se così si può definire con la mano appoggiata sulla spalla di Callejon, è molto lieve, non importante e tale da concedere il calcio di rigore. Non è stata presa la decisione corretta".