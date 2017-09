Serie A Napoli, arriva la candeggina che smacchia...la maglia della Juve

Un cartellone pubblicitario e la scritta "Toglie ogni macchia". E' bastato questo alla candeggina Candidalba per far parlare di sé e scatenare i tifosi napoletani, che in poche ore hanno reso virale la trovata pubblicitaria dell'azienda. "Ci hanno segnalato che la nostra pubblicità sta facendo il giro dei social network – hanno fatto sapere dall’azienda -. Tuttavia, per il momento, la nostra strategia è solo quella di sfruttare la cartellonistica. Siamo consapevoli che i tifosi della Juventus apprezzeranno un po’ meno questa nostra trovata, ma speriamo che non si arrabbino troppo".