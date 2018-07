Serie A Napoli, Ancelotti gioca a carte con De Laurentiis: "Per vincere..."

"La banalità in azione... tutti d’accordo anche nel giocare a carte... per vincere". Non passerà alla storia come la partita di scopone scientifico sull'aereo tra Bearzot, Pertini, Causio e Zoff dopo il trionfo mondiale dell'82, ma a Napoli fa comunque un certo effetto vedere Carlo Ancelotti seduto al tavolo in ritiro insieme ad Aurelio De Laurentiis con le carte napoletane tra le mani. E nel tweet del social media manager partenopeo si capisce il cambio di rotta degli azzurri: quest'anno vincere non sarà l'unica cosa che conta (come per la Juve) ma di sicuro è la parola d'ordine.