Serie A Napoli, Albiol e Callejon non partono

Albiol e Callejon dovrebbero continuare a indossare la maglia del Napoli. A Radio Kiss Kiss Manuel Garcia Quillon ha fatto il punto sulla situazione dei suoi assistiti, a partire da quella del difensore: "La clausola scadrà il 30, smentisco contatti con Villarreal, Valencia e Chelsea per Raul". Discorso simile per l’esterno: "Non mi risulta che il Milan voglia José. Chi vuole pagare la clausola ha tempo ancora qualche giorno". Rimarrà in azzurro anche Hamsik, come spiegato dal suo entourage: "Resta al 95%, la settimana prossima dirameremo un comunicato per spiegare i motivi".