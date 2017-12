Serie A Napoli, AdL: "Lo scudetto? Sì, ma non ogni 30 anni"

Il Napoli si gode la vetta e festeggia il Natale da capolista in attesa di festeggiare, in primavera, quello scudetto che ormai dalle parti di Fuorigrotta non è più parola tabù: "Vorrei vincerlo, certo, ma non in maniera episodica - ha detto il presidente De Laurentiis - Il mio obiettivo è di tenere costantemente il club nelle prime posizioni per poter vincere spesso e non solo ogni 30 anni". "Io trovo il Napoli competitivo per tutte le manifestazioni - ha aggiunto AdL - e mi auguro che il gruppo voglia andare fino in fondo pure nelle coppe". Il numero uno azzurro ha poi confermato l'arrivo di Roberto Inglese a gennaio: "Col presidente del Chievo sono stato chiaro: se mi serve subito, gli dissi, lo prendo a gennaio. Per quanto riguarda i nomi che leggo sui giornali negli ultimi giorni, ancora non c’è nulla di certo. E se anche arrivassero, sarebbero da considerare come investimenti in chiave prospettica. Potrebbero andare in prestito. Aspettiamo Milik e soprattutto Ghoulam, che sta bruciando le tappe".