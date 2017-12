Serie A Napoli a caccia del titolo d'inverno e del primato di punti nel 2017

Il Napoli vuole chiudere alla grande il 2017. Gli azzurri hanno un doppio traguardo da raggiungere entro il 31 dicembre: il titolo di campione d'inverno e il record di punti. Nell'anno solare Sarri ne ha conquistati fin qui 93: battendo Sampdoria e Crotone, toccherebbe quota 99 e sarebbe irraggiungibili. La Juventus infatti ha ottenuto 90 punti (disputando una partita in più dell'attuale capolista, ovvero il recupero del match con il Crotone non disputato nel 2016 per l'impegno in Supercoppa) e potrebbe ancora agganciare i rivali. Un sfida nella sfida dunque prima dei botti di Capodanno.