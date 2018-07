Serie A Napoli, 4-0 al Gozzano nella prima uscita stagionale

Il Napoli di Carlo Ancelotti debutta con un poker. Gli azzurri battono 4-0 il Gozzano (formazione di Serie C) nella prima uscita stagionale e sono diverse le buone notizie per l’allenatore di Reggiolo. Anzitutto l’ottima prova di Fabian Ruiz: il centrocampista acquistato dal Betis Siviglia ha sbloccato la partita amichevole con uno splendido sinistro a giro da fuori area al 22’ e più in generale si è fatto apprezzare per alcune notevoli giocate sulla mediana. Positive anche le prestazioni di Hamsik, provato nel ruolo di regista (alla Pirlo) e di Diawara, entrato nella ripresa al posto del centrocampista slovacco. Gli azzurri, schierati in avvio con il tridente Callejon-Inglese-Insigne, nel secondo tempo hanno cambiato volto (11 sostituzioni) e arrotondato il risultato grazie alle reti di Grassi (bravo a sfruttare un assist di Ounas), di Verdi (su rigore concesso per fallo ai danni di Diawara) e dello stesso Ounas, tra i migliori in campo.



Al termine del match Ancelotti ha espresso soddisfazione. "Mi è piaciuto che abbiamo pressato bene in avanti, ma questa è una squadra che già lo sa fare molto bene, come tante altre cose. Cercheremo comunque di migliorare alcuni aspetti" le parole dell'allenatore a Sky. Sulla nuova posizione di Hamsik: "Ha tutto per far bene quel ruolo, ha intelligenza e visione di gioco, qualità e passaggio, su questo non ho nessun dubbio. Stare vicino a lui aiuterà anche Diawara a migliorare. Già gestisce bene il pallone, già sa verticalizzare, va bene cosi". Fabian Ruiz si è calato subito nella parte: "Da mezzala destra può fare il gol che ha fatto perché si accentra, da mezzala sinistra può aiutare la qualità del gioco, voglio che si abitui a giocare anche a sinistra". Nessuna anticipazione sulle mosse di mercato: "Una nuova punta? Non rispondo, non sono affari vostri...".