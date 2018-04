Serie A Morte Astori, Saponara: "Torna, o mio capitano"

Tra tutti i messaggi inviati dal mondo dello sport per Davide Astori, uno in particolare ha colpito l'ambiente. È quello di Riccardo Saponara, che su Instagram ha mandato questa lettere al suo ex compagno: "O capitano, o mio capitano. Perché non sei sceso a fare colazione con noi? [...] Ci diranno che la vita scorre ma che sapore avrà la tua assenza? [...] Torna a Firenze, ti attendono in sede per rinnovare [...] Ti aspettiamo domani alla ripresa degli allenamenti [...] Per sempre mio capitano".