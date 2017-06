Serie A Montella sorride: Montolivo torna ad allenarsi e De Sciglio in gruppo

Comincia piano piano a svuotarsi l'infermeria al Milan. Nella giornata di oggi Riccardo Montolivo è tornato ad allenarsi a Milanello dopo la rottura del legamento crociato riportata lo scorso ottobre. Il capitano rossonero ha svolto lavoro personalizzato -slalom, conduzione palla e conclusioni- sul campo ribassato: il suo ritentro dunque non è così lontano. Mattia De Sciglio ha invece svolto l'intera seduta in gruppo: il terzino ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia destra subito contro l'Udinese il 29 gennaio e dovrebbe quindi potrebbe essere a disposizione per la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.