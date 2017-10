Serie A Mirabelli carica il Milan: "Voglio vedere gli occhi della tigre nel derby!"

Massimiliano Mirabelli carica il Milan in vista della sfida con l'Inter. Il ds dei rossoneri ha postato un messaggio 'forte' su Instagram: "Domenica sera tutta la città scenderà in campo per la partita più importante, il Derby di Milano. In Curva Sud, in società, nello staff e soprattutto nei nostri giocatori, voglio vedere gli occhi della tigre!"