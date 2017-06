Serie A Minacce di morte a Santon, la fidanzata: "Superato il limite"

"E' stato un errore mentre stava facendo il suo lavoro di difendere, può capitare. Io capisco la frustrazione, ma le minacce di morte sono oltre il limite": lo ha scritto Chloe Sanderson, fidanzata del difensore dell'Inter Davide Santon sul suo profilo Instagram. Santon, nella partita di ieri contro l'Atalanta, ha commesso il fallo da rigore su Kessiè che è valso il 2-1. "Davide sta cercando di dare il possibile - scrive la Sanderson - in questo momento non è facile. Ha pagato un eccesso di foga agonistica per provare a difendere, in occasione del rigore e si scusa dell'errore. Ama la sua squadra e punta a riprendersi al più presto".