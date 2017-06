Serie A Milinkovic-Savic 'provoca': selfie sul ponte dei manichini...

Il derby tra Lazio e Roma sembra davvero non finire mai. Il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic ha postato sul proprio profilo Instagram una foto scattata nella Capitale, in un luogo particolare. Il giocatore serbo si è infatti recato sul ponte vicino al Colosseo dove la scorsa settimana erano stati appesi uno striscione ("Un consiglio, senza offesa, dormite con la luce accesa"), e i manichini impiccati con le maglie di De Rossi, Salah e Nainggolan. La macabra trovata era stata opera dei tifosi laziali (gli Irriducibili della Curva Nord) che infatti hanno espresso su Instagram grande apprezzamento per la foto di Milinkovic mentre diversa è stata la reazione dei supporter giallorossi...