Milano, abbattuta la targa del Giardino "Helenio Herrera"

Un gesto di inciviltà che non può essere giustificato solo dal pessimo momento che sta vivendo il Milan. La targa dedicata a Helenio Herrera nei pressi di San Siro è stata divelta e abbattuta, con ogni probabilità da qualche sostenitore rossonero. Solo un mese fa l'inaugurazione in Piazza Axum, a ridosso dello stadio, del Giardino "Helenio Herrera", lo spazio dedicato al Mago nerazzurro della Grande Inter Anni '60. Una scelta che già allora aveva suscitato le polemiche di chi contestava la decisione di intitolare i giardini a un interista proprio a ridosso della Curva Sud, il cuore del tifo milanista. Oggi quella targa è stata abbatuta, il nome di un grande del calcio italiano è stato infangato, un atto vandalico di cui il nostro calcio davvero non sentiva il bisogno.